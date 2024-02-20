عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخطيب من قلب الزمالك: المنافسة بيننا شريفة.. ونبحث دائما عن مصلحة مصر

الخطيب في نادي الزمالك
الخطيب في نادي الزمالك

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال زيارته لنادي الزمالك صباح الإثنين: "إن علاقة الناديين تبقى ممتدة لسنوات طويلة، ولم تتأثر بتصرفات بعض الأفراد".

" src="">

وأكمل الخطيب، في كلمته التي نقلها برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى: "نحافظ على علاقتنا القوية مع الزمالك التي تبقي ممتدة من مجالس سابقة، حتى ولو شهدت العلاقة بعض التوتر بسبب بعض الأشخاص".

وأضاف: "المنافسة تبقى شريفة بين الأهلي والزمالك داخل الملعب، ونبحث دائما عن مصلحة مصر الحبيبة".

وأشار إلى أن زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك، هي حلقة ضمن سلسلة سابقة رائعة من العلاقات بين الناديين.

واختتم: “ندعو جماهير الناديين لوضع مصلحة مصر فوق كل شيء، وأن تكون الروح الرياضية سائدة فقط:”، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى تكاتف كل الجبهات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وأيضا كل المؤسسات الوطنية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أركب مرسيدس GLC 300 موديل 2024 بحالة الزيرو .. اعرف سعرها

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

موضوعات متعلقة

هاني بيرزي عن زيارة مجلس الخطيب للزمالك: «عايزين نخلص من التعصب بقى»

في الظهور الأول للمدرب والصفقات.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الإسماعيلي والزمالك

الأربعاء.. بيراميدز يسافر للكونغو لمواجهة مازيمبي في أبطال إفريقيا

جهاز منتخب مصر وأحمد دياب في مباراة الإسماعيلي والزمالك| شاهد

الإسماعيلي يكرم جهاز منتخب مصر بقيادة التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن

مبابي الجديد.. ليفربول يسعى للتعاقد مع جوهرة برازيلية

التعادل 2-2 يحسم مواجهة فيوتشر والمقاولون العرب بالدوري

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي والزمالك

ترشيحاتنا

القوات الأوكرانية تطلق 20 صاروخا على منطقة كويبيشيفسكي في بدونيتسك

"لا استثناءات" في بعثة الحج الطبية.. وزير الصحة يعلن معايير الاختيار

التصرف الشرعي لمن أكل أو شرب ناسيا في صيام النصف من شعبان

عملت كده كتير.. ننشر أقوال المتهم بالتعدي على فتاة التبين

شبانة: يجب أن تستفيد المنظومة الرياضية بالكامل من زيارة مجلس الأهلي للزمالك

زيلينسكي: إغلاق الحدود البولندية يظهر تآكل التضامن مع أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخدعة.. أمريكي يحصل على 100 وجبة مجانية من ماكدونالدز| كيف فعلها؟

شاهد.. لحظة سقوط فنانة عالمية شهيرة على خشبة المسرح.. فيديو

صلة قرابة بين زوجة أحد ضحايا تيتان وضحيتين من ركاب تيتانيك.. تفاصيل

ماذا يحدث عند تناول التمر يوميا

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ