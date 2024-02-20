الخطيب من قلب الزمالك: المنافسة بيننا شريفة.. ونبحث دائما عن مصلحة مصر

قال محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي خلال زيارته لنادي الزمالك صباح الإثنين: "إن علاقة الناديين تبقى ممتدة لسنوات طويلة، ولم تتأثر بتصرفات بعض الأفراد".

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وأكمل الخطيب، في كلمته التي نقلها برنامج "على مسئوليتي" للإعلامي أحمد موسى: "نحافظ على علاقتنا القوية مع الزمالك التي تبقي ممتدة من مجالس سابقة، حتى ولو شهدت العلاقة بعض التوتر بسبب بعض الأشخاص".

وأضاف: "المنافسة تبقى شريفة بين الأهلي والزمالك داخل الملعب، ونبحث دائما عن مصلحة مصر الحبيبة".

وأشار إلى أن زيارة مجلس الأهلي لنادي الزمالك، هي حلقة ضمن سلسلة سابقة رائعة من العلاقات بين الناديين.

واختتم: “ندعو جماهير الناديين لوضع مصلحة مصر فوق كل شيء، وأن تكون الروح الرياضية سائدة فقط:”، مؤكدا أن البلاد تحتاج إلى تكاتف كل الجبهات الكبيرة مثل الأهلي والزمالك، وأيضا كل المؤسسات الوطنية.