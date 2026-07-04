انطلاق مشروع النشاط الصيفي الأول لطلاب معاهد القراءات بأسوان

أعلنت منطقة أسوان الأزهرية انطلاق مشروع النشاط الصيفي الأول لطلاب معاهد القراءات للعام 2026م.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وحرص الأزهر الشريف على استثمار الإجازة الصيفية فى الارتقاء بالمستوى العلمي والقرآني لطلاب معاهد القراءات، وذلك تحت إشراف فضيلة الدكتور سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، ومتابعة الشيخ محمد عابد، مدير التعليم النوعي.

النشاط الصيفى

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12/7/2026م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 16/7/2026م، بمشاركة واسعة من طلاب معاهد القراءات بمختلف المراحل التعليمية، بهدف تعزيز إتقان المتون العلمية، وترسيخ القواعد والأحكام المتعلقة بعلم القراءات، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب العلمية والقرآنية.

وينعقد المشروع الصيفي بثلاث مقرات بمنطقة أسوان الأزهرية هى:

1-معهد فتيات أسوان الاعدادي الثانوي ويضم بنين وفتيات قراءات أسوان.

2-معهد بنين كوم أمبو الإعدادي الثانوي ويضم بنين وفتيات قراءات كوم أمبو.

3-معهد إدفو الابتدائي ويضم بنين وفتيات قراءات إدفو.