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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مبادرة "أسوان.. بوابة الحضارة" تواصل رحلتها الميدانية بزيارة المعالم والمناطق السياحية ضمن أنشطة مكتبة مصر العامة

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته بإستكمال تنفيذ مبادرة "أسوان... بوابة الحضارة"، لتعزيز الوعى الوطنى ، والحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية لزهرية الجنوب .

يأتى ذلك فى ضوء تنفيذ فعاليات مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، وضمن مستهدفات رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

ويتم تنفيذ فعاليات المبادرة من خلال مكتبة مصر العامة بأسوان بإشراف الدكتورة نهلة الأنصارى ، وبرعاية السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة ، وتستهدف المبادرة تعريف النشء والشباب بالمقومات التاريخية والسياحية والبيئية للمحافظة، من خلال زيارات ميدانية تجمع بين المعرفة والفنون والأنشطة التفاعلية.

إنطلاقة وطنية تجمع بين الفن والهوية

بدأت فعاليات الرحلة داخل جزيرة النباتات فى أجواء وطنية مميزة، حيث قدم كورال مكتبة مصر العامة بأسوان مجموعة من الأغانى الوطنية التى جسدت قيم الإنتماء وحب الوطن، إلى جانب باقة من الأغانى الفلكلورية والتراثية الأسوانية، لتتلاقى الفنون مع جمال الطبيعة فى مشهد يعكس أصالة الهوية المصرية وثراء الموروث الثقافى لمحافظة أسوان.

التعريف بتاريخ جزيرة النباتات وتنمية مهارات الشباب

وشهدت الفعاليات مشاركة فريق التعليق الصوتى بمكتبة مصر العامة بأسوان، حيث قدم أعضاء الفريق شرحاً مبسطاً وشيقاً عن تاريخ جزيرة النباتات، ونشأتها، وأهميتها البيئية والسياحية، ودورها كأحد أبرز المزارات التى تميز محافظة أسوان، بما ساهم فى تنمية مهارات الإلقاء والتواصل لدى المشاركين، وإعدادهم ليكونوا سفراء للحضارة الأسوانية قادرين على التعريف بتاريخ محافظتهم بأسلوب علمى وتفاعلى.

ورش فنية تجسد جمال الطبيعة

وفى أجواء استلهمت جمال المكان، شارك الأطفال فى ورش الرسم التى أتاحت لهم التعبير عن رؤيتهم الفنية للطبيعة الخلابة، حيث جسدت لوحاتهم الأشجار والنباتات ونهر النيل والمناظر الطبيعية الساحرة، فى أعمال إبداعية عكست روح الإنتماء وأكدت أن الفن يمثل أحد أهم وسائل التعبير عن الحضارة والهوية.

أنشطة ترفيهية تعزز روح التعاون

وإختتمت فعاليات المبادرة بتنفيذ مجموعة من الألعاب الحركية والأنشطة الترفيهية الجماعية، التى أضفت أجواءً من البهجة والحماس بين المشاركين، وأسهمت فى تعزيز قيم التعاون والعمل الجماعى، لتتحول الرحلة إلى تجربة متكاملة جمعت بين الثقافة والمعرفة والفنون والترفيه فى آن واحد.

التأكيد على إستمرار فعاليات مبادرة "أسوان... بوابة الحضارة" من خلال رحلات ميدانية وأنشطة ثقافية وفنية وتوعوية تستهدف النشء والشباب بما يعزز الإنتماء والوعى بالتراث الحضارى والبيئى للمحافظة ، ويسهم فى بناء الشخصية الوطنية، تحقيقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى الإنسان والحفاظ على الهوية الثقافية.

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