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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي: نتمنى خوض مباريات الأهلي على ملعبنا وتقريب وجهات النظر بين الجماهير

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

قال فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي، إن المرحلة المقبلة سيكون هناك تحرك رسمي من أجل وجود زيارة لمجلس إدارة النادي الأهلي فى الإسماعيلية.

وقال فرج عمران نائب رئيس النادي الاسماعيلي فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق: "نتمني أن يخوض الأهلي مبارياته أمامنا علي ملعب الإسماعيلي ولابد من تقريب وجهات النظر بين جمهور الناديين.


وأضاف: "أمس تواجد الجهاز الفنى للمنتخب الوطني بقيادة كابتن حسام وإبراهيم حسن والحمد لله كان استقبال رائع ومن قبل مجلس إدارة الزمالك، والمقابلة رائعة.

وأتم: "ذلك المفروض حدوثه لابد أن يعلم الجميع أن الرياضة المصرية مطلوب أن تعود مرة أخرى بالروح بين كل الأندية.

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