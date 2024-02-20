بحضور نجوم الفن.. أحمد سلامة يتلقى العزاء في حماته | فيديو وصور

استقبل الفنان أحمد سلامة العزاء في حماته ووالدة زوجته مساء اليوم، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم إيهاب فهمي.

وكتب الفنان أحمد سلامة، في منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله والدة زوجتي منى جلال .. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف أحمد سلامة "العزاء الثلاثاء 20-2.. جامع الرحمن الرحيم .. صلاح سالم .. قاعة الروضة.. لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

كشف الفنان أحمد سلامة في لقاء خاص لـ صدى البلد، عن شخصيته في فيلم عيسى وقال إنه يجسد شخصية شريرة لشخص يُدعى صفوت، وهي شخصية مقابلة لشخصية الفنان خالد الصاوي، مشيرا إلى أنه يقدم الشر بشكل مختلف عما قدمه من قبل.

وقال أحمد سلامة: “بحب شخصية الشرير لأن الشعب المصري طيب فيشوف الشخصية الطيبة شبهه لكن يتشد أكتر للشرير”، وحكي أنه عندما قدم شخصية شرير في مسرحية الملك لير أستاذ أحمد عبد الحليم مخرج العرض قدمه في شخصية شريرة كانت مفاجأة للناس وحققت نجاحا كبيرا وحصلت على جائزة أحسن ممثل مسرح في 2017”.

وأضاف أحمد سلامة: “ما حمسني في الفيلم كل عناصر العمل ومشاركة الفنان مينا مسعود مهمة جدا وهيفتح سوق لتسويق الفيلم المصري في الخارج”.