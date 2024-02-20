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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

"سلم على أبويا".. رانيا محمود ياسين تنعى عمها

صدى البلد

أعلنت الفنانة رانيا محمود ياسين عن وفاة عمها منذ قليل.

وكتبت رانيا محمود ياسين، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، “البقاء لله والدوام لله وحده .. عمي العزيز محمد فؤاد يس فى ذمة الله رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وتابعت رانيا محمود ياسين، "خالص عزائي للأسرة وأخواتي شريف ياسين ونيفين ياسين .. سلم على أبويا يا عمي العزيز ”ان لله وإن إليه راجعون" فى جنات النعيم سويًا بأذن الله".

يذكر أن هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، والدتها الفنانة شهيرة بعيد ميلاها. 

وقالت رانيا محمود ياسين "حبيتي الغالية أمي الحبيية بفضلك  وبفضل دعواتك بقيت انسانه لیها وجود و بحبك وعطفك وحنانك عرفت يعني ايه امومه ويعني ايه ام بتعطي وبتخاف علي اولادها وبتضحي علشانهم وتعلمت منك كل حاجه بس طبعا انا مش هعرف ابقي زيك انت مافيش زيك اصلا یا حبيتي ربنا يخليكي ليه ويحفظك ويبارك في عمرك انت الام حنونه و انت السند والوتد إلي موقفنا كلنا علي رجلنا ياحبيتي كل سنه وانت طيبه وسعيده ويبارك فيكي في صحتك يا قلبي. 

وكانت قد شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، فيديو طريف مع نهاية عام واستقبال العام الجديد ٢٠٢٤، عبر حسابها على انستجرام.

وعلقت: “كسرت وراها قلة .. وامنيات سعيدة للعام الجديد”. 

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