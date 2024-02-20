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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا قالت إسرائيل في مذكرتها لمحكمة العدل الدولية؟.. فيديو

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور محمد رمضان أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إن محكمة العدل الدولية لها الحق في أن تنظر في أي أمر يعرض عليها من الجمعية العامة، مؤكداً أن إسرائيل قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية.

 

وأضاف محمد رمضان خلال لقائه مع برنامج" الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، قائلاً:" إسرائيل تحدثت في مذكرتها التي تتكون من 6 صفحات، أن هذه الأسئلة المطروحة تخل بالمسار السلمي والمفاوضات القائمة بين الدول المعنية، وأن هناك ترصد من جانب الأمم المتحدة لإسرائيل عن طريق وضع هذه الأسئلة".


وتابع أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: "لو راجعنا الأسئلة سنجدها تتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية".

العدل الدولية إسرائيل مذكرة الانتهاكات الإسرائيلية محمد رمضان

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