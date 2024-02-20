مدير مصنع بن: نتعامل مع دول كثيرة لضمان استمرار تدفق المواد الخام

قال العميد وليد أبو زهرة مدير شركة منتجة للبن في مصر بالمنطقة الصناعية في العبور، إنّ الشركة تأسست في عام 1985، لكنها توسعت كثيرا وزادت أعمالها.

وأضاف، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: "شركتنا تأسست كشركة لاستيراد وتصدير البن الأخضر، وبدأ الاتجاه في عام 2020 لإنتاج اول منتج زهرة البن البرازيلي، ونستورد الخامة وهي نبات أخضر، ونتعامل مع أكثر من دولة، وأكثر من مصدر داخل الدولة الواحدة لضمان استمرار الحصول على المواد الخام".

وتابع: "نتعاون مع البرازيل وإندونيسيا وكولومبيا والحبشة والفلبين ونتابع الخامة حتى وصولها مصر، ولدينا أعلى تكنولوجيا صناعة البن في الإنتاج".