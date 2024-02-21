أستاذ علاقات دولية: إسرائيل اتبعت سياسية الأرض المحترقة بقطاع غزة|فيديو

قال الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية، إن حجم الضحايا الذين سقطوا في غزة بسبب العدوان الغاشم، يصل إلى حوالي 30 ألف شهيد، وأكثر من 80 ألف مصاب ومفقود، بالإضافة إلى مليون ونصف إنسان بلا مأوى.

إسرائيل قامت بإبادة كاملة لكل مظاهر الحياة

وأضاف حامد فارس خلال لقائه عبر فضائية "الحياة"، أن ما قامت به قوات الإحتلال في قطاع غزة يعد جرائم حرب مكتملة الأركان، و إبادة جماعية وفقاً للقانون الدولي، لافتاً إلى أن إسرائيل أتبعت سياسية الأرض المحترقة.

وأشار حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية إلى أن إسرائيل قامت بإبادة كاملة لكل مظاهر الحياة في قطاع غزة، مثل أقدم ثالث كنيسة في العالم التي تم تدميرها ، ووزارتي الأوقاف والمالية.

