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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار مفاجئ من الأهلي بشأن قطاع الناشئين

صدى البلد

كشف الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي مفاجأة  بشأن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: برينجير مساعد كولر يتابع قطاع الناشئين في الأهلي وقدّم تقارير للمدير الفني الذي أشاد ببعض اللاعبين وتقرّر تصعيدهم للتدريب مع المُستبعدين من السفر والمدافع الغاني الجديد تم الاستقرار على تصعيده.

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط
وواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق تدريباته صباح أمس، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني، وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الأهلي
وأدى الأهلي مرانه الأخير قبل السفر صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، وتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث سبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.

- الأهلي ناشئين الأهلي كولر مدافع الاهلي الجديد

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