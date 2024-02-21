ترفع علم اليونان.. تضرر سفينة بضائع أمريكية جراء هجوم حوثي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الحوثيين هاجموا سفينة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم اليونان وهي متجهة إلى ميناء عدن اليمني.

وأضافت القيادة الأمريكية أن سفينة البضائع المملوكة للولايات المتحدة تضررت جراء الهجوم الحوثي.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية، إسقاط الحوثيين طائرة مسيرة أمريكية من نوع "إم كيو-9" قرب سواحل اليمن يوم الاثنين.

وقالت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينج خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "بوسعي التأكيد أن طائرة من نوع "إم كيو-9" تم إسقاطها يوم 19 فبراير فوق البحر الأحمر بالقرب من سواحل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأوضحت أن "المعلومات الأولية تشير إلى أنها أسقطت من قبل الحوثيين بواسطة صاروخ من نوع "أرض – جو".

وأضافت أن القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) تدرس الخيارات لانتشال حطام الطائرة، التي تبلغ قيمتها نحو 32 مليون دولار.