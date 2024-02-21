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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرّف على أول طلب لـ حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر

حسام حسن وإبراهيم
حسام حسن وإبراهيم حسن

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طلب تقليص عدد فرق الدوري المصري، من أجل توفير أوقات لوجود معسكرات للمنتخب، مشيرًا إلى أنه ملف شائك للغاية، في ظل بحث الجميع عن المداخيل المالية، والتي لا تأتي إلا بكثرة البطولات والمباريات.

 

وقال “شبانة” عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لا أعلم هل هذه الأمور سوف تنعكس سلبًا أم إيجابًا على الكرة المصرية، وهل ستتم الموافقة على المقترح من جانب اتحاد الكرة".

 

وأضاف: "علمت أن هناك مقترحًا بالإشراف على منتخب مصر من خارج اتحاد الكرة المصري، وبالتالي لن يكون هناك دور تمامًا لمسئولي الاتحاد مع المنتخب".

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