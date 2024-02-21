بأوامر «برينجير».. تصعيد عدد من ناشئي الأهلي للتدرب مع الفريق الأول

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن برينجير المدرب المساعد للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، حضر عدد مباريات من قطاع الناشئين في النادي الأهلي أهمها مباريات 2003 و 2005 .

وتابع “هشام” خلال برنامجه على قناة النهار: "برينجير كتب عدة تقارير لعرضها على مارسيل كولر، والتي شهدت الإشادة بعدد من اللاعبين الشباب ومن المقرر تصعيدهم لتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "من المنتظر أن يكون تصعيد اللاعبين خلال سفر الفريق خارج مصر، بحيث يخوضون التدريبات مع المُستبعدين من السفر، كما تقرّر تصعيد المدافع الغاني الشاب الجديد للتدريب مع الفريق الأول بالفترة المقبلة".