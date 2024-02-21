عرض برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، فقرة خاصة بعنوان فيها حاجة حلوة، وتم الحديث أنه لأول مرة فوز باحث مصري من مدينة زويل بجائزة المعرض الدولي للاختراعات.



أكد الدكتور إبراهيم الشربيني أستاذ تكنولوجي ومدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل، أن مشروعه "دعامات متعدد الوظائف لتوسيع الأوعية الدموية"، بدأ العمل به مع العالمي مجدي يعقوب.

وأضاف مدير مركز أبحاث علوم المواد بمدينة زويل، خلال حواره على قناة دي إم سي، أن أي شخص يعاني من ضيق في الشريان، يتم تركيب هذه الدعامة، وأن هذه الدعامة بعد فترة يتراكم عليها البكتريا، ولذلك يتم تغييرها من وقت لـ آخر.

ولفت إلى أن عملية تبديل الدعامة تكلف المريض الكثير من الأموال، ولذلك تم عمل تطوير لـ الدعامة من أجل عدم التغيير، وأن ذلك تم من خلال تغطية هذه الدعامة بأشياء للحفاظ عليها.

وأشار إلى أن هذا المشروع حصل على ثلاث برأة أختراع من ثلاث أماكن، وأنه سيوفر المليارات من الأموال على المواطنين، وأن البحث فاز بجائزة المعرض الدولي للاختراعات لأول مرة.