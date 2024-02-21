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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال يستمر في عدوانه على غزة والنازحون يترقبون مصيرهم المجهول

صدى البلد

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" "استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة".

وظهر في التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القصف على غزة، وهناك تصاعد للدخان.

عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" "قاعدين ننتظر الموت".. نازحو رفح يترقبون المصير المجهول".

وظهر في التقرير المعاناة التي يواجهها المواطنين في غزة، وهناك توتر وقلق يظهر على أوجه المواطنين في قطاع غزة، ونازحو رفح.

وأوضح التقرير أن هناك مواطن يقول:" النازحين في حالة خوف، والأطفال تقتل، والمدنيين تقتل، والكل ينتظر الموت في أي وقت".

وتابع:" نحمد الله على مرور اليوم، لآن الجميع في غزة ينتظر الموت في أي ساعة من اليوم، وكل يوم هناك تهديدات".

 

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