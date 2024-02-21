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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الاحتلال الإسرائيلي يدمر مليون متر مربع من الطرق في غزة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الاحتلال الإسرائيلي دمر نحو مليون متر مربع من الطرق بالمدينة منذ بداية عدوانه.


وأوضحت القناة أن الدمار الذي أحدثه الاحتلال الإسرائيلي حول مدينة غزة إلى منطقة منكوبة.

كما عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" "قاعدين ننتظر الموت".. نازحو رفح يترقبون المصير المجهول".

وظهر في التقرير المعاناة التي يواجهها المواطنين في غزة، وهناك توتر وقلق يظهر على أوجه المواطنين في قطاع غزة، ونازحو رفح.

وأوضح التقرير أن هناك مواطن يقول:" النازحين في حالة خو، والأطفال تقتل، والمدنيين تقتل، والكل ينتظر الموت في أي وقت".

وتابع:" نحمد الله على مرور ايوم، لآن الجميع في غزة ينتظر الموت في أي ساعة من اليوم، وكل يوم هناك تهديدات".


 

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