الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي بغزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلا يفيد أن الهلال الأحمر الفلسطيني قال:" أجلينا 21 جريحا من مجمع ناصر الطبي في خان يونس بغزة بعد خروجه عن الخدمة بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية".



و اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية 40 فلسطينيا في أنحاء الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن قوات الاحتلال قتلت ثلاثة فلسطينيين وأصابوا آخرين، خلال مداهمة لمدينة جنين ومخيمها.

وصباح اليوم أفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) من قرية كفر قدوم في قلقيلية، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة جنين ومخيمها، الليلة الماضية.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من شارعي الناصرة وحيفا، عقب محاصرة قوة إسرائيلية خاصة "مستعربون" لمنزلين في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أصيب خلالها ثلاثة فلسطينيين، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة.