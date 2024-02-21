حماس تصف وقف برنامج الغذاء العالمي تسليم المساعدات بالحكم بالإعدام على الفلسطينيين



واصلت إسرائيل قصفها الدموي لقطاع غزة في حين استخدمت واشنطن يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وفق ما ذكرت شبكة فرانس 24.

ومما زاد من مشاكل غزة، ما قاله برنامج الأغذية العالمي إنه اضطر إلى وقف المساعدات التي يحتاجها بشدة إلى الجزء الشمالي من القطاع بسبب "الفوضى الكاملة والعنف بسبب انهيار النظام المدني" هناك - وهو قرار أدانته حماس.



وكان برنامج الأغذية العالمي قد استأنف عمليات التسليم يوم الأحد، لكنه قال إن قافلته واجهت إطلاق نار وعنف ونهب، بينما تعرض سائق شاحنة للضرب.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة حماس مساء أمس الثلاثاء: "لقد صدمنا هذا القرار الذي اتخذه برنامج الغذاء العالمي بتعليق تسليم المساعدات الغذائية في شمال غزة، وهو ما يعني حكم الإعدام والإعدام لثلاثة أرباع مليون شخص".

ودعا المكتب الاعلامي الوكالة إلى "التراجع فورا عن قرارها الكارثي"، وقال "إننا نحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية".

