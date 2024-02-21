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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتهام رجلين بالقـ.تل في إطلاق النار خلال احتفال بكانساس سيتي بالولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية

يواجه دومينيك ميلر وليندل ميس اتهامات بالقتل من الدرجة الثانية في إطلاق النار الذي قاما به و أدى إلى مقتل شخص وإصابة كثر من 20 آخرين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.
 

اتُهم الرجلان في الولايات المتحدة بالقتل خلال معركة بالأسلحة النارية على هامش تجمع جماهيري للاحتفال بانتهاء بطولة السوبر بول في مدينة كانساس سيتي.


 أسفرت المعركة  عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين، وفقًا للمدعي العام ووثائق المحكمة.


وقال ممثلو الادعاء في ولاية ميسوري للصحفيين يوم  إن ليندل ميس ودومينيك ميلر متهمان بالقتل من الدرجة الثانية والعديد من التهم باستخدام الأسلحة في إطلاق النار الذي بدأ في شجار بينهما.

 

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