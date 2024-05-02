مدكور: نسعى لإنشاء جائزتين في مجال الترجمة من وإلى اللغة العربية

أعلن مجمع اللغة العربية، في ختام مؤتمره السنوي الذي اختتم فعالياته اليوم /الخميس/، أنه يسعى إلى إنشاء جائزتين في مجال الترجمة، الأولى تخص الأعمال المترجمة إلى العربية، والثانية تخص الأعمال المترجمة من العربية لغيرها من اللغات العالمية الحية.



وأكد المشاركون أهمية إحياء عمل لجان الترجمة، والأدب، واللغة العربية في التعليم المتوقفة منذ فترة، وكذلك أن تتعاون لجنتا: "اللغة العربية والذكاء الاصطناعي" و"اللغة العربية في التعليم" لتصميم مقررات دراسية مخصصة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي لطلاب اللغة العربية وآدابها.



كما قرر المجمع تحديد موعد مؤتمرِه السنوي وموضوعهِ في فترة مبكرة ، حتى يتسنى للباحثين إنجاز بحوثهم، ويتسنى لإدارة المجمع مخاطبة الجهات المعنية ليكون المؤتمر حضوريا بالنسبة لأعضاء المؤتمر والأعضاء المراسلين، وكذلك الإفادة من أعمال اللجان اللغوية والعلمية فى تحديث معجمات المجمع.



يذكر أن مؤتمر المجمع ناقش في جلساته المغلقة طوائف من المصطلحات اللغوية والعلمية المقدَّمة من لجان: علوم الأحياء والزراعة، والتربية وعلم النفس، وعلوم البيئة، واللهجات والبحوث اللغـوية، والفيزياء، والألفاظ والأساليب، والجيولوجيا، والحاسبات، والمعجم الكبير (مواد من حرفي الطاء والظاء)، والتاريخ والآثار، والفلسفة الإسلامية، والأنثروبولوجيا، ومعجم لغة الشعر العربي، والرياضيات، والإعلام، والهندسة، والجغرافيا، وأصول اللغة، والنفط.



واختتم مؤتمر المجمع فعالياته اليوم /الخميس/ بتقرير ختامي عن أعمال المؤتمر للدكتور عبد الحميد مدكور (الأمين العام للمجمع)، أعقبه الإعلان عن القرارات والتوصيات، ثم كلمة الدكتور أحمد الضبيب (نيابة عن أعضاء المؤتمر من غير المصريين)، ثم كلمة ختام الجلسة للدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ (رئيس المجمع).

