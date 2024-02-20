50 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

أفادت وكالة صفا باقتحام 50 مستوطنا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم، في حدث صار متكررا كل يوم تقريبا.



واقتحم مُستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المُبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية.



ومنعت شرطة الاحتلال المُتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول؛ ما تسبب بانخفاض أعداد المُصلين.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المُستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية، في مُحاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل".

وكانت لجنة المتابعة للجماهير العربية داخل أراضي الـ48، قد حذرت - أمس - من نية الحكومة الإسرائيلية، القبول بطلبات الوزير المتطرف إيتمار بن جفير، لفرض قيود على دخول المسلمين من فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي القدس، إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بعد فرض قيود مُشددة على فلسطينيي الضفة، وحظر فلسطينيي قطاع غزة بطبيعة الحال، في ظل حرب الإبادة المستمرة ضدهم.

