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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم

صدى البلد

نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولى العلمى الثانى فى الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعى والتأهيلى من القوات المسلحة ووزارة الصحة وعمداء كليات الطب ورؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات المصرية وعدد من الخبراء الأجانب .

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تناول التطوير والتحديث الذى حدث فى المركز لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال الطب الطبيعى والتأهيلى لخدمة المنظومة الصحية فى مصر .

وألقى اللواء طبيب رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى دور المركز فى خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين ، مؤكداً على أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة فى علوم الطب الطبيعى والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصرى فى ذلك المجال .

إدارة الخدمات الطبية

فيما أشار اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبى المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم ، ولمواكبة كل ما هو جديد عالمياً فى منظومتى الصحة والتعليم .

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلاً على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين فى ذلك المجال .

ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة والمرتبطة بتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وهو تخصص فرعى من جراحة المخ والأعصاب الوظيفية والذى يهدف إلى تعديل وظائف الجهاز العصبى ويتخصص فى علاج إضطرابات الجهاز العصبي المركزى "بالمخ والحبل الشوكى" عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية بإستخدام تقنيات وإجراءات مُختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التى لا تستجيب للعلاجات الدوائية .

كما تضمنت الفاعليات محاضرة عن تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الإقليمى والدولى ، والتهديدات والتحديات التى تواجهه الدولة المصرية فى الفترة الماضية والحالية والمستقبلية .

حضر الجلسة الافتتاحية اللواء أح هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

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القوات المسلحة مركز تأهيل العجوزة ادارة الخدمات الطبية هيئة الإمداد والتموين الطب الطبيعى والتأهيلى

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