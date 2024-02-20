شاهد معاناة الفلسطينيين جراء حرب إسرائيل للإبادة الجماعية

نشرت وكالة صفا الفلسطينية صور وصول شهيد وإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة جراء القصف الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



وتظهر الصور معاناة الأهالي في غزة المحاصرة إسرائيليا جراء العدوان وحرب الإبادة الجماعية ضدهم.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 9 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم .

وأفادت وزارة الصحة بغزة بارتفاع حصيلة العدوان إلى 29195 شهيدا و69170 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

يأتي ذلك فيما حذرت حركة المقاومة حماس الاحتلال من أي مغامرة باقتحام رفح وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية.