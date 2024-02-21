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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء ميدياما.. شاهد| كهربا في أحدث ظهور على إنستجرام

صدى البلد

شارك محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام".

وأشار كهربا خلالها لبدء التدريب داخل النادي الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي ميدياما الغاني، في المباراة المقرّر إقامتها يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

 


«كولر» يجتمع بلاعبيه لاقتناص الثلاث نقاط
وواصل النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، تدريباته صباح أمس، استعدادًا للقاء فريق ميدياما الغاني.

وشارك الثلاثي بيرسي تاو ووسام أبو علي بجانب كوكا في التدريبات الجماعية للفريق، قبل السفر إلى غانا.

تدريب الأهلي
وأدى الأهلى مرانه الأخير قبل السفر صباح اليوم، الأربعاء، على ملعب مختار التتش، ويتضمن بعض الأمور الفنية بجانب مراجعة التكليفات للعناصر المرشحة لخوض المباراة، لاقتناص الثلاث نقاط، حيث يسبق المران محاضرة فنية للاعبين يشرح خلالها مارسيل كولر، المدير الفنى طريقة لعب ميدياما، والتعرف على نقاط القوة والضعف عند المنافس لضمان التحضير الجيد للمباراة.

 

 

أحدث ظهور على إنستجرام التدريبات الجماعية للفريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل النادي الأهلي ملعب مختار التتش محمود عبد المنعم كهربا

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