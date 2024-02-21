جدول امتحانات شهر فبراير.. شاهد بدء إعلانه في المدارس الآن

بدأت المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية في إعلان جدول امتحانات شهر فبراير عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وفي هذا التقرير، ينشر موقع “صدى البلد” صور نماذج من جدول امتحانات شهر فبراير لطلاب المدارس التي تم إعلانها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” خلال الساعات الأخيرة.

جدول امتحانات شهر فبراير

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات شهر فبراير لطلاب المدارس لا يعلن بشكل مركزي موحد من جانب وزارة التربية والتعليم، بينما يتم إعلانه بمعرفة كل مديرية وإدارة تعليمية ومدرسة على حدة بشكل غير مركزي.

وقررت بعض المدارس بدء جدول امتحانات شهر فبراير في الاسبوع الاخير من فبراير بينما قررت بعض المدارس بدء جدول امتحانات شهر فبراير في الاسبوع الاول من شهر مارس 2024

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استمرار تفعيل الامتحانات الشهرية في تقييم طلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني

وقبل اعلان جدول امتحانات شهر فبراير في المدارس ، كانت قد تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، للتنفيذ خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024

وتمثلت التعليمات الصادرة لجميع المدارس فيما يلي :

تكثيف المتابعات للمراحل التعليمية والتوجيهات

الاهتمام بالطلاب وبمشاكلهم

عقد امتحانيين شهر فقط للترم الثاني والأخد بالدرجة الأعلى

عمل محاضرات للصف الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي، يقوم بها أميز وأكفأ مدرسين للمواد الدراسية.

عمل تقرير حول مدي الاستفادة من المواد التعليمية والتدريبية المفعلة من خلال موقع الوزارة.

التشديد علي مجموعات الدعم والإعلان عنها من خلال رابط يدخل عليه الطالب للتسجيل واختياره للمعلم والمادة التي يرغب في مراجعتها.

ضرورة الإسراع في الانتهاء، من تسليم الكتب ومتابعة الصيانة الدورية للمدارس.

إعلان شروط التقدم لـ1000 مدير مدرسة ووضع اسس لاختيار الأكفأ.

تفعيل الغياب الإلكتروني والتشديد على انتظام المعلمين لتحقيق الانضباط.

وضع خطة العمل الجديدة لوحدة الدعم والتواصل.

تقديم كافة سبل الدعم للمبادرة الرئاسية.

وفي هذا الإطار اجتمع اليوم أيمن موسي مديرمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، وياسر انس مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام والتجريبيات بموجهي عموم تعليم القاهرة والموجهين الاوائل ، ومديري المراحل الابتدائي والاعدادي والثانوي ، ومتابعي المراحل الثلاثة ، ومديرادارة التجريبيات ومتابعي وموجهي تجريبيات القاهرة ، وذلك لتوضيح تعليمات وزير التربية والتعليم السابق ذكرها والتأكيد على أهمية الإلتزام بها .

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير

جدول امتحانات شهر فبراير