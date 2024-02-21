رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية والوكيل الثقافي يتابعان تدريبات الترقي ومجمع سموحة الابتدائي

تابع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، المجموعتين الثانية عشر والثالثة عشر لتدريبات الترقي لمعلمي ومعلمات المنطقة، في حضور أمين عزام، مدير التدريب، والتي بدأت اليوم الثلاثاء وتنتهي بعد غدٍ الخميس، وحاضرت فيها اليوم رمزة عبد العزيز، والدكتور أحمد طه.

كما تابع أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، مجمع سموحة النموذجي؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية به.

وانطلقت تدريبات الترقي بالإسكندرية من الثلاثاء الموافق 9/ 1/ 2024م، ومقرر استمرارها على مدار شهرين، وذلك لتدريب جميع المعلمين المستهدفين للترقي بكافة معاهد المنطقة، وتتكون كل مجموعة من 30 معلم ومعلمة، لمدة ثلاثة أيام متتالية، بواقع ثلاث ساعات يوميًا، وذلك بقاعة التدريب ببيت شباب الأزهر بسموحة.