مركز التطوير المهني بجامعة الإسكندرية ينظم ملتقى "المستقبل ينتمى لأفريقيا" بدورته الثانية

شارك الدكتور سعيد علام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، اليوم في فاعليات ملتقى "المستقبل ينتمى لأفريقيا" في دورته الثانية، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية ممثلة في المركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور، ويعقد في الفترة من ١٩-٢١ فبراير الجاري بمكتبة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكد نائب رئيس الجامعة على اهتمام جامعة الإسكندرية بالإعداد الجيد لخريجيها من مختلف الكليات لتأهيلهم لسوق العمل لمواكبة متطلباته المتغيرة، موضحاً أن جامعة الإسكندرية تعمل على سد الفجوة بين الجوانب الأكاديمية والمهنية، لذا أنشأت الجامعة المراكز الجامعية للتطوير المهني لتقديم الدورات التدربية وورش العمل وفرص للتدريب أثناء الدراسة وبعد التخرج، ولفت أن هذه المراكز قدمت خدمات التطوير المهني لأكثر من 20 ألف طالب وخريج على مدار الثلاث سنوات الماضية.

وأشار الدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الإستراتيجي أن الملتقى يسعى إلى سد الفجوة بين التعليم العالي وسوق العمل الإفريقي ويهدف إلى الوقوف على التحديات المتعلقة بتوفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري والإفريقي، كما يدعم ثقافة ريادة الأعمال والأعمال الحرة تماشياً مع رؤية مصر 2030 لتحسين مستوى معيشة جميع الفئات الاجتماعية من خلال توفير العمل الجيد والتدريب وصقل المهارات وتشجيع البحث العلمي والابتكار ووضع استراتيجيات موحدة لمكافحة البطالة ونقص العمالة فى أوساط الشباب، وأستعرض الدكتور أيمن فريد تاريخ إنشاء مراكز التطوير المهني وريادة الأعمال بالجامعات المصرية منذ عام 2012 وحتى الآن موضحاً أن جامعة الإسكندرية كانت من أولى الجامعات المصرية سعياً في هذا الاتجاه مع جامعات المنصورة وعين شمس.



يتناول الملتقى خلال فاعليات اليوم 3 جلسات وهى : التعليم في العصر الرقمي ( خلق فرص عمل جيدة) ، ريادة الأعمال والتعليم ( المستقل فى ضوء أحدث التقنيات )، مستقبل التوظيف في أفريقيا ( تعزيز الرأس المالي البشرى في أفريقيا) .

شارك فى فاعليات الملتقى هبه الرافعي القائم بأعمال رئيس قطاع العلاقات الخارجية بمكتبة الإسكندرية والبروفيسور تييرى فيردل رئيس جامعة سنجور وممثلي القطاعات المختلفة بمكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور والدكتورة عائشة حمدي مدير المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الأعمال والممثل الإقليمي للمشروع.



وتم علي هامش الملتقي افتتاح معرض للتوظيف بمشاركة اكثر من ١٥ شركة لعرض أحدث فرص العمل و التدريب.