السبت.. عرض أفلام «ثالثهما» و«باب البحر» و«البر المزيون» بنادي سينما أوبرا الإسكندرية

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية يوم السبت الموافق 24 فبراير الجاري بمسرح سيد درويش بالإسكندرية، في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة علي إقامة أنشطة وفعاليات ثقافية بمختلف محافظات الجمهورية.

ويعرض خلال الفعاليات ثلاثة أفلام هما الفيلم الروائى القصير "ثالثهما" إخراج حمدى وهبة ، ويناقش الفيلم العلاقات الزوجية ما بين الاتفاق والاختلاف.

كما يعرض خلال الفعاليات الفيلم الروائى القصير " باب البحر " إخراج اسراء اسامة ويناقش الفيلم رحلة ذاتية لفتاة تقرر الأبتعاد عن والديها لتكتشف معنى الأستقلال فى رحلة لأكتشاف الذات .

واخيرا الفيلم التسجيلى " البر المزيون " إخراج أحمد عصام ويدور بشكل توثيقى عن بحيرة المأمور بالوحات وطبيعة المكان والتى تشكلت من خلال ظروف طبيعية ، يحاكيها الفيلم.

وتعرض الأفلام في حضور الجمهور كما هو متبع في تلك الفعاليات، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر ويتم خلالها مناقشة الأفلام مع الجمهور.

يُذكر أن نادى سينما أوبرا الإسكندرية يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر شهريًا، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر، والحضور يكون مجاني للجمهور ومحبى السينما لحضور فعاليات الحفل.