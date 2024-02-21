الأونروا: مدارس شمال غزة دمرت بالكامل بسبب الحرب الوحشية



قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، أن المدارس في شمالي قطاع غزة تضررت بشدة أو دمرت بالكامل وأصبحت في حالة خراب بسبب الحرب الوحشية، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.

وذكرت الأونروا أن أكثر من 300 ألف فتاة وفتى بمدارس الوكالة توقف تعليمهم فجأة ويواجهون الآن حربا مروعة.

واعتبرت الأونروا أن الذين يدعون لتفكيك الأونروا يحرمون الأطفال المصابين بصدمات نفسية من أي أمل في المستقبل.

ياتي ذلك فيما قالت هيئة شؤون الأسرى أن الأسير المقعد خالد الشاويش استشهد في سجن نفحة وهو معتقل منذ عام 2007 ومحكوم عليه بـ11 مؤبدا.