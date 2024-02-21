محافظة الوادى الجديد: تنفيذ قوافل طبية مجانية للأطفال مرضى القلب غدا

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تنفيذ قوافل طبية مجانية للأطفال مرضى القلب التى تبدأ عملها غدا الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل بمقر مستشفى الخارجة التخصصي ويشارك فيها كبار الأساتذة والاستشاريين فى أمراض قلب الأطفال والجراحات الدقيقة للأطفال، حيث يتم توقيع الكشف الطبي ومناظرة الحالات فى الفترة الصباحية وتوقيع الكشف الطبي بأشعة الايكو وإحالة الحالات التى تحتاج إلى جراحة إلى مستشفى أبو الريش للأطفال.



وكانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت عن استكمال تنفيذ برنامج القوافل العلاجية المجانية بالقرى وخاصة النائية ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها رئيس الجمهورية، وبرعاية محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، بالتنسيق والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسة حياة كريمة حيث يجرى تنفيذ 8 قوافل طبية شهريا تقدم خدماتها لأكثر من 5 آلاف حالة مرضية وصرف العلاج بالمجان وإحالة الحالات الحرجة لتلقي العلاج في مستشفيات متخصصة بالقاهرة وأسيوط والأقصر.





وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد إن منظومة القوافل الطبية المجانية التي تستقبلها محافظة الوادي الجديد، تحقق نجاحا كبيرا في سد العجز في التخصصات الطبية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً استكمال مديرية الصحة جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكافة المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وذلك بالتنسيق مع الجامعات الخاصة والحكومية والمؤسسات الخيرية الكبرى، للدفع بقوافل طبية بشكل مستمر، لسد العجز في التخصصات غير المتوفرة وتدعيم المنظومة الطبية