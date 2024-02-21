مصر لـ«العدل الدولية»: الرأي الاستشاري للمحكمة خطوة مهمة لتحقيق دولة فلسطينية مستقلة

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن منطقة الشرق الأوسط تتطلع إلى تحقيق السلام والاستقرار بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس المبادئ الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، موضحة أن الرأي الاستشاري سيكون مرشدًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة من أجل تحقيق هذا الغرض.

وأضافت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل تواصل انتهاكها لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتستمر في احتلال الأراضي الفلسطينية لفترات زمنية طويلة، بدأتها منذ عام 67».