انخفاض شحنات النفط الروسي إلى الهند لهذا السبب

انخفضت شحنات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً للأسبوع الثاني على التوالي وسط صعوبات تواجه عمليات بيع الخام الرئيسي، وفق ماذكر موقع الشرق بلومبيرج.

وتواجه موسكو تحديات من أجل إيصال خام "سوكول" إلى الهند، التي تعد السوق الرئيسية للخام المنتج من مشروع "سخالين 1" وسط قلق مصافي التكرير في الدولة الآسيوية من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية، خصوصا أنها تشكو من ارتفاع ثمن هذا النوع من الخام مقارنة بالبدائل.

على الرغم من تسليم شحنتين مؤخراً إلى الهند بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، فإن الصعوبات التي تواجهها روسيا لم تنته بعد، حيث لا تزال 13 شحنة أخرى على الأقل، بإجمالي حوالي 9 ملايين برميل، موجودة على متن سفن، ويبدو أنها لا تجد وجهة أخرى.