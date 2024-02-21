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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فريدة عثمان تصل القاهرة بعد التأهل لنهائي سباق 50 متر ببطولة العالم

صدى البلد


وصلت مطار القاهرة الدولي، فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة بعد التأهل  إلى منافسات نصف النهائي سباق 50 متر فراشة في بطولة العالم للألعاب المائية المقامة حالياً في قطر،

واستقبل فريق العلاقات العامة بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، البطلة فريدة عثمان لاعبة المنتخب الوطني للسباحة، وتم إنهاء إجراءات وصولها بمطار القاهرة الدولي في سهولة ويسر.

وتأهلت فريدة عثمان لاعبة المنتخب المصري للسباحة، إلى نهائي منافسات 50 متر فراشة في بطولة العالم للأعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وحققت فريدة عثمان زمن 25.80 ثانية، لتحسم المركز الثالث في نصف النهائي، وتتأهل إلى نهائي بطولة العالم في سباق 50 متر فراشة (سباق غير أولمبي).

وكانت ودعت فريدة عثمان لاعبة منتخب مصر للسباحة منافسات سباق 100 متر فراشة، بطولة للألعاب المائية المقامة في قطر خلال الفترة الحالية.

وجائت فريدة عثمان في 15 من أصل 16 متسابق، تم تقسيمهم على مجموعتين في نصف النهائي الأول والثاني، وسجلت فريدة عثمان زمن قدره 59.12 في نصف النهائي الثاني، وبفارق وصل إلى قرابة الثلاثة ثواني كاملة عن صاحبة المركز الأول في السباق اللاعبة الألمانية أنجيلا كولر التي حققت زمن 56.11 ثانية في البطولة لتتصدر المنافسة.

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