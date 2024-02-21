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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل الشهر الكريم.. افتتاح معارض أهلا رمضان في 10 فروع للمجمعات الإستهلاكية

معارض أهلا رمضان
معارض أهلا رمضان بالإسكندرية

أطلقت محافظة الإسكندرية فعاليات معارض أهلا رمضان بعدد ١٠ فروع للمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وانطلاق معارض أهلا رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية وفقًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

 

المعارض انطلقت في الفروع الآتية لتشمل جميع أحياء المحافظة:
مجمع وهدان بالمنشية، مجمع الازاريطة بالازاريطة، مجمع كمال الجويلي بمنطقة رشدي، مجمع جناكليس شارع أبو قير، مجمع السيوف شارع جمال عبد الناصر السيوف، مجمع أبو العباس بمنطقة بحري، مجمع أبو طالب بمنطقة أبو قير، مجمع البيطاش العجمي، مجمع بشاير الخير بمنطقة بشاير الخير ١، مجمع سيدى مسعود بالعامرية.

وتضم هذه الفروع عروضًا خاصة لمنتجات شهر رمضان المبارك ممثلة فى اللحوم والدواجن والأرز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والبلح والزبيب والدقيق والفول وقمر الدين وجوز الهند والشاى والجبن والصلصة والخل والملح.

وأوضح الشريف أن جميع معارض أهلا رمضان التي تم بدء العمل بها بالإسكندرية، تتيح السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أحياء المحافظة.

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