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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تمارس عدوانا بغزة وليس دفاعا عن النفس

قالت الدكتورة ياسمين
قالت الدكتورة ياسمين موسى

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، إن عرض القضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية يؤكد أهمية القانون الدولي في حماية الشعوب المستعمرة، وذلك لفضح الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، خلال كلمة بثتها «القاهرة الإخبارية»، أن إثارة موضوع احتلال إسرائيل لفلسطين والانتهاكات التي ترتكبها أمام محكمة العدل الدولية يذكرنا بأهمية القانون الدولي، الذي يحظر استخدام أراضي الآخرين، وتجريد الشعوب المستعمرة من حقوقها.

وأشارت المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن إسرائيل تستخدم حق الدفاع عن النفس منذ عام 1967، ولكن ما تقوم به ليس دفاعا ولكنه عدوانا على الأراضي الفلسطينية، وإسرائيل ليس لها حق الاستيلاء على الأراضي باستخدام القوة، حيث لا يوجد لها شرعية في ذلك».

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