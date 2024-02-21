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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مصر أمام «العدل الدولية»: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويفتقد للشرعية وخطير جدا

صدى البلد

قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ مصر تقدّم مقترحها وترى أنّ الاحتلال الإسرائيلي والأمر الواقع غير قانوني وغير شرعي وخطير جدًا، كما أنّ المشاركين في الجلسة أكدوا أنّ الاحتلال ينتهك الميثاق الدولي.

وأضافت “موسى”، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية، والتي أذاعتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إسرائيل في احتلالها الممتد تقوم على أنظمة غير قانونية، والمحكمة صنّفت الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة بأنّه (أمر محظور)، وأنّ مبدأ تقرير المصير هو أحد معايير القانون الدولي الواضح والقاطع والذي لا يمكن انتهاكه تحت أي ظرف».

وتابعت: «يجب مراجعة وتقييم السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة ما يتعلق بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، فالدولة المحتلة يحظر عليها تغيير الوضع القائم في الأراضي التى تحتلها، وتُمنع من ضم أي جزء من الأراضي ويكون لها صلاحيات في بعض الأحداث أو الأعمال وفق الاحتياجات التي قيدها وحددها القانون الدولي، ولا يمكن لها أن تتمدد في الأرض التي تحتلها».

وأكملت: «الاحتلال المعادي يكون أولًا مقيدا بالقانون على أساس أنّه إحتلال مؤقت، وأنّه لا يمكن أن يمارس السيادة على الأرض الواقعة تحت إحتلاله أو تغيير نظام تلك الأراضي، أو إخراجها عما هي عليه بفعل الاحتلال».

ولفتت إلى أنّ قوة الاحتلال هي بمثابة إدارة أمر واقع تحاول فرضه على سكان الأرض المحتلة، كما تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم واستبدالهم بالمستوطنين الإسرائيليين.

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