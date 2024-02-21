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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثلة الإمارات بالعدل الدولية: إسرائيل نفذت سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني

ممثلة دولة الإمارات،
ممثلة دولة الإمارات، أمام محكمة العدل الدولية

أكدت ممثلة دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو حصول الفلسطينيين على حقوقهم، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية غير قانوني.

وقالت ممثلة الإمارات، خلال كلمتها التي ألقتها أمام محكمة العدل الدولية، إن حل الدولتين هو أساس السلام، وقطاع غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات يقوض حل الدولتين.

 

وأضافت ممثلة الإمارات، أن إسرائيل تواصل تغيير الحقائق على أرض الواقع، مؤكدة أنهم واثقون بامتلاك المحكمة أدلة واضحة على الانتـهاكات الإسرائيلية، فالشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية تجاوزت الحدود وسط خسائر مدنية فادحة و45% من سكان غزة نازحون.

تقرير المصير

وأشارت ممثلة الإمارات إلى أن إسرائيل نفذت سياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني في انتـ ـهاك واضح لاتفاقية جنيف، مؤكدة أن انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية تضاعفت والاحتلال الإسرائيلي يمنع حصول الفلسطينيين على حقهم في تقرير المصير.
 

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