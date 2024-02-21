ممثلة كوبا أمام محكمة العدل الدولية: الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ممتدة منذ سنوات

قالت ممثلة كوبا أمام محكمة العدل الدولية: “نعلن عن تضامننا التاريخي مع كل الشعوب التي عانت الاحتلال، ونحن أمام مسئولية تاريخية أمام هذا الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية".

وأضافت ممثلة كوبا، خلال كلمتها التي ألقتها أمام محكمة العدل الدولية، أنه يجب أن يكون هناك دور دولي لإيقاف ما يحدث من انتهاكات إسرائيل للقوانين التي تقيد استخدام القوة في الأراضي المحتلة.

وأكدت أن وجود المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية وتشريد السكان وبناء جدار الفصل العنصري فيه انتهاك واضح للقانون الدولي.

وذكرت ممثلة كوبا، أن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها أن تخلق وضعا غير شرعي لانتهاكها حقوق المدنيين الفلسطينيين، ويمكن تصنيفها كجريمة حرب.

وأكدت أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ليست مقتصرة على ما تقوم به إسرائيل هذه الأيام، بل إنها ممتدة منذ سنوات.

وأشارت ممثلة كوبا إلى أنه على المحكمة أن تعيد تقييم الوضع في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن إسرائيل تهدف للتخلص من الوجود الفلسطيني كمجموعة بشرية لها الحق في تقرير المصير.