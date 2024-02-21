ممثلة كولومبيا أمام العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير مقبول

أكدت ممثلة كولومبيا أمام محكمة العدل الدولية، أنه لدينا مخاوف بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.

وقالت ممثلة كولومبيا، خلال كلمتها التي ألقتها أمام محكمة العدل الدولية، أنه نرفض كل أشكال العنف، إضافة إلى أنه نشدد على ضرورة احترام القوانين الدولية.

أمر غير مقبول

وطالبت ممثلة كولومبيا، من المحكمة الأخذ في الاعتبار التدابير القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية أمر غير مقبول وعلى المحكمة تنفيذ قرارات لإنهائه.