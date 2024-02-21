مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي: الوفد المصري يشارك بـ5 أعضاء أمام العدل الدولية

قال أبو بكر بشير، مراسل "القاهرة الإخبارية" في لاهاي، إنّ 11 دولة من بينها مصر تشارك اليوم في المرافعة أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تبدأ المرافعة كولومبيا وتختتمها المجر.

وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أنّ مرافعة مصر أمام المحكمة تبدأ في الـ11:40 إلى 12:10 بـ"التوقيت المحلي"، وتشهد الجلسة قبل مرافعة مصر مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، وبعدها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا ثم جويانا والمجر.

وأوضح أنّ اليوم الأول جرى تخصيصه للوفد الفلسطيني الذي عرض قضيته لمدة 3 ساعات وتنتهي المحكمة من الاستماع إلى الإحاطات المقدمة من الدول، الإثنين المقبل، ووفقًا لـ"بشير" فإنّ الوفد المصري سيشارك بـ5 أعضاء يتحدثون عن تعزيز الصوت الفلسطيني بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في القضية.

ورفض مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه، أمس، مشروع القرار الجزائري لوقف فوري لإطلاق النار في غزة بعد فيتو أمريكي، واستخدمت الولايات المتحدة، حق النقض "الفيتو" مرة أخرى ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما عرقل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.