تحرك برلماني لـ إخضاع التجارة الإلكترونية للإقتصاد الرسمي

تقدمت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بطلب مناقشة عامة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تحفيز وتسريع إخضاع التجارة الإلكترونية للإقتصاد الرسمي .

و أوضحت “ محروس ” أن الدولة قامت بمجهود كبير لدعم التجارة الإلكترونية ، مؤكدة على أن هذا السوق يحتاج إلى العديد من الأنشطة من ضمنها ضم أنشطة التجارة غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية عن طريق الحوافز والتسهيلات .