الخارجية: مصر تتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة

أكّد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أنَّ إسرائيل تنتهك القانون الدولي، ويجب أن توقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين لأن القرارات القضائية الدولية ملزمة لدولة الاحتلال، مشيرًا إلى أنَّ مصر تبذل أقصى جهد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة بل وتتحرك بقوة لإدخال مزيد من المساعدات للقطاع.

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، على أنَّ إسرائيل تمارس عمليات تهجير للفلسطينيين وتقيد حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّها تنتهج سياسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، ويجب الضغط عليها لوقف أعمالها العدوانية.

وتابع السفير أحمد أبو زيد: لابد من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أنَّ الحكومة الأمريكية لا تتخذ الموقف الذي يتسق مع مسئوليتها، خاصة أنَّ حجة الحكومة الأمريكية لاستخدام حق الفيتو «غير مقنعة».