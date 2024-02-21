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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تعاقب 6 مسؤولين في السجن المتوفى فيه نافالني.. وكاميرون يتوعد

بريطانيا
بريطانيا

فرضت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عقوبات على ستة أفراد مسؤولين في السجن الذي توفى بداخله زعيم المعارضة الروسية أليكسي نافالني الأسبوع الماضي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن أولئك الذين تم إدراجهم بقائمة العقوبات، بما في ذلك رئيس المستعمرة الجنائية وخمسة نواب له، سيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة، كما سيتم تجميد أصولهم.

وقال كاميرون في بيان: "من الواضح أن السلطات الروسية رأت نافالني تهديدا وحاولت مرارا وتكرارا إسكاته".

وأضاف "يجب ألا يعتقد المسؤولون عن معاملة نافالني الوحشية في أي أوهام - سنحاسبهم".

وكانت مصلحة السجون الروسية قد أعلنت مؤخرا وفاة المعارض الروسي، ألكسي نافالني، في سجنه المشدد، بينما حمل السلطات الروسية والرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا المسؤولية عن وفاة المعارض الروسي.

ومن جانبه، قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف: "إن تصريحات المسئولين الغربيين حول وفاة ألكسي نافالني لا يمكن أن تلحق الضرر بالرئيس فلاديمير ببوتين، ولكنها لا تليق بمن يصدرها".

وأضاف بيسكوف: "الكرملين يعتبر أنه من غير المسموح الإدلاء بتصريحات فظة بشكل علني حتى يتم إعلان نتائج التحقيق في وفاة نافالني".

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