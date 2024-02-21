جمال رشدي: مرافعة الجامعة العربية أمام محكمة العدل الدولية 26 فبراير

أكد المستشار جمال رشدى، المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أنه سيكون للجامعة العربية مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.

وقال جمال رشدي، خلال تصريحات له عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، وإرتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

وتابع المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم