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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"سياحة النواب" توجه التحية لممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية

النائبة نورا علي،
النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب

وجهت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تحية اعتزاز وتقدير نيابةً عن كل سيدات مصر إلى المستشارة ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل، والتي قدمت مرافعة تاريخية ومتكاملة نُصرةً لأشقائنا في فلسطين.

وقالت نورا علي، في تصريحات لها، إن مصر تؤكد يومًا بعد الآخر أنها باتت تمثل ضمير العالم الإنساني الذي يحمل راية السلام ويعمل جاهدًا لإحلاله في شتى بقاع الأرض سعيًا نحو خلق مجتمعات آمنة ومستقرة وشعوب محبة للسلام.

وأشارت نورا علي، إلى شعورها بالفخر والاعتزاز بثقل وقوة المرافعة والنابعة بالطبع من قوة الدولة المصرية، حيث قدمت للمحكمة صورة حقيقية لبشاعة الاحتلال الصهيوني وممارساته الاجرامية في فلسطين.

وأوضحت نورا علي، أن المرافعة تمثل استمرارًا لجهود مصر الداعمة للقضية، وردا قاطعا ضد كل من يشكك في حجم هذه الجهود العظيمة واللامحدودة، ورسالة تأكيد بأن الصمت بات يمثل انتهاكًا ومشاركةً في هذا العدوان الذي سيؤدي حتمًا لمنطقة مليئة بالعنف والصراعات.

فلسطين السلام رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب محكمة العدل النائبة نورا علي

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