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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

مستقبل وطن: مرافعة مصر أمام العدل الدولية نقطة تحول بمسار الصراع العربي الإسرائيلي

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال رشاد عبد الغني القيادي  بحزب مستقبل وطن ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية عكست الموقف المصري أمام العالم الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، مشيرا إلى أن مصر لديها من الاحترافية الدبلوماسية والقانونية الدولية ما جعلها تقدم أدلة وبراهين دقيقة حول انتهاكات الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف عبد الغني،  أن هناك تطلعات نحو أن تكون مرافعة مصر وتقدمها بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية حول الانتهاكات الصهيونية في الأراضي المحتلة بمثابة نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي تحقيق العدالة والسلام في المنطقة.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن مرافعة مصر أمام العدل الدولية أكدت ضرورة وقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة و دعم الجهود الدولية للتوصل إلى حل سلمي وعادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال احترام القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، والتي تجاوزتها حكومة نتنياهو وجيشه المحتل، والذي استهدف الأطفال والنساء وحتى المرضى في المستشفيات والنازحين في المخيمات.

ونوّه عبد الغني بأن الصراع العربي الإسرائيلي بات يهدد أمن المنطقة والعالم بشكل كامل، وكلمة مصر شددت على ضرورة وقف هذا الصراع وضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ووقف مخطط التهجير القسري لأهالي غزة التي تعمل عليه إسرائيل، ومحاسبة من تسبب في جرائم الإبادة الجماعية عن عمد ومحاولة عرقلة المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تنقذ الباقين على قيد الحياة.

محكمة العدل الدولية مستقبل وطن حزب مستقبل وطن مصر غزة

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