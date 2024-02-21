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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النفط يتراجع مع بحث المستثمرين آفاق خفض الفائدة الأمريكية

صدى البلد

واصلت أسعار النفط الأربعاء 21 فبراير الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة في ظل تنامي التوقعات بأن خفض الفدرالي أسعار الفائدة سيستغرق وقتا أطول مما كان متوقعا، وهو ما طغى على المخاوف القائمة إزاء الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.
             
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا، بما يعادل 0.57%، إلى 81.87 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:34 بتوقيت غرينتش، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتاً، أو 0.62%، إلى 76.56 دولار.


أسعار النفط في الأسابيع الماضية

             
ونزلت عقود الخامين عن أعلى مستوياتهما خلال ثلاثة أسابيع تقريبا أمس الثلاثاء، إذ تراجعت عقود برنت 1.5% وغرب تكساس الوسيط 1.4%.
             
وبلغت علاوة العقود الآجلة لخام برنت لشهر أقرب استحقاق أبريل نيسان عن عقود سبتمبر أيلول أعلى مستوياتها منذ 31 أكتوبر كانون الأول يوم الاثنين عند 3.64 دولار للبرميل رغم تراجعها منذ حينها إلى حوالى 3.37 دولار. والعلاوة هي بمثابة غرامة لتأخر البيع وعلامة على شح المعروض في السوق.

اسعار النفط اسعار الفائدة العقود الآجلة لخام برنت الوسيط الأميركي خام غرب تكساس

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