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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بناته بلّغوا عنه لسبب فاضح| سقوط أخطر مجرم في أمريكا بقبضة الشرطة

ابنتا أخطر مجرم في
ابنتا أخطر مجرم في امريكا

اخطر مجرم في امريكا..ألقت الشرطة الأمريكية القبض على رجل يوصف بأنه أحد أكثر المجرمين الملاحقين في أمريكا، بمساعدة ابنتيه، اللتين أطلقتا حملة لمطاردته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأوضحت آنا ويانيري ألباران، أنهما أمضتا قرابة عامين في محاولة العثور على والدهما ديفيد ألباران (51 عامًا)، بعدما اعتدى على طفلين لم يتجاوزا سن الثانية عشرة.


مرت 451 يومًا بعد التخفي، عثرت الشرطة على ألباران مختبئًا في سقيفة في مقاطعة بولك، بولاية فلوريدا، وألقت القبض عليه على الفور.


وفيما بعد اختفاء ألباران، نشرت ابنته آنا منشورًا على فيسبوك تتهمه فيه علنًا بالاعتداء الجنسي على طفلين، وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه، الإدلاء بها للشرطة.


ثم أطلقت الأختان حملة للعثور على والدهما على منصة “تيك توك”، إضافة إلى نشر اللوحات الإعلانية، ومراقبة الموتيلات، حتى وصل بهما الأمر إلى نشر صورة والدهما في برنامج “الأشخاص المطلوبين في أمريكا” في ديسمبر 2022.

اخطر مجرم في امريكا

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