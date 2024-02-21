برلماني: رسائل مصر أمام محكمة العدل شهادة تاريخية تفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عضو عن حزب مستقبل وطن، ونائب دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، على أهمية الرسائل التي وجهتها مصر في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وقال “السنباطي”، إن المرافعة شهادة للتاريخ تؤكد على حقيقة الموقف المصري، وتمثل امتدادا للدور المصري الداعم للقضية ولحقوق الشعب الفلسطيني، والرافض لتصفيتها وللممارسات العسكرية الاسرائيلية و المخالفة للقانون الدولي .

و قال السنباطي الرسالة المصرية الأولي أكدت أن الشعب الفلسطيني يواجه عقاب جماعي على مدار 75 عاما، و أن الاحتلال الإسرائيلي المستمر يحرم الشعب الفلسطيني من الحق في تقرير المصير، مشيدا بالموقف المصري الرافض لفرض سياسة الأمر الواقع عبر انتهاك القانون الدولى .

وأضاف أن الرسائل المصري أكدت على رفض مصر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بمنع وصول المساعدات لمئات الآلاف من الفلسطينيين ، وحرمت الأطفال والنساء والرجال من المياه والغذاء والدواء وخططت لاقتحام رفح التي يلجأ اليها اكثر من مليون و300 ألف فسلطيني أجبروا علي الفرار من منازلهم.

ونوه بأن رسائل مصر القانونية أمام المحكمة وصفت جرائم إسرائيل بشكل واضح حينما أكدت أن إخلاء سكان غزة بالقوة بمثابة تطهير عرقي، مستندة إلى نص المادة 49 باتفاقية جنيف الرابعة التي لا تمنع ترحيل السكان فقط، بل تؤكد بأن أى إجراءات لقوات الاحتلال بترحيل جزء أو كل من السكان هو أمر مرفوض.

ولفت إلى أن ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية أشارت بوضوح إلى محاولة تنفيذ سياسة التغيير الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض السيادة عليها، بشكل غير شرعي و بسلوك استعماري.

و أوضح أن رسائل مصر القوية أكدت إن الاحتلال الممتد لعقود لا يمكن أن يكون منسجم مع القانون الدولى، خاصة مع استخدام القوة المفرطة ضد السكان الأصليين، و أن الضفة الغربية وغزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطيني، كما أن الضفة الغربية والقدس الشرقية هي أراض محتلة، وأن مصر تندد بمنع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، حيث يعد ذلك انتهاكا، وهذا ما تهدف إليه إسرائيل من خلال الاحتلال المستمر.

و أشاد السنباطي بموقف مصر الحاسم الذي أكد على أن إسرائيل كقوة محتلة تدفع إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتحاول استخدام مزاعم " الدفاع عن النفس بالمخالفة للقانون الدولي.



و اختتم السنباطي قائلا " مصر وضعت العالم أمام مسئولياته ، و على المجتمع الدولي أن يضع حلا جذريا للأزمة لإنهاء الأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بسبب الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ، منتقدا قيام دول أجنبية بتوفير غطاء عسكري و سياسي لهذه الجرائم عبر تمويل جرائم الحرب الهمجية بتوفير السلاح و الأموال .