عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددًا على قرار الكنيست برفض الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" "في قرار تاريخي، اتحد الكنيست بأغلبية ساحقة في دعم اقتراحي، حيث صوّت 99 من أصل 120 عضواً ضد الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

هيئة المحررين: الاحتلال اعتقل 7150 فلسطينيا من الضفة منذ بداية حرب غزة

برلماني: مصر أثبتت للعالم جرائم جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين

وأضاف: "يؤكد هذا التصويت التاريخي على عزمنا الجماعي: أننا لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب رداً على هجوم 7 أكتوبر، ولن نقبل الحلول المفروضة".

وأشار "هذا الموقف القوي يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب. واليوم، نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى"، على حد ادعائه.

 هيئة الكنيست الإسرائيلي

وصوّتت هيئة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأغلبية الأصوات على اقتراح الحكومة الصهيونية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.

نتنياهو الكنيسة دولة فلسطينية فلسطين الاحتلال الاسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

ترشيحاتنا

متوقع هذه الظواهر | إعلان مهم من الأرصاد

البحرية البريطانية : تقارير عن انفجار جنوب البحر الأحمر غرب الحديدة باليمن

في هجوم رعنانا .. إسرائيل تكشف عن تخطيط لإنهاء حياة أفيخاي أدرعي

لوحات تراثية.. ابنة فريد شوقي تروي تفاصيل تعرض منزل والدها للسرقة

20 مليون جنيه.. ضربات أمنية موجعة لمافيا الدولار

نتنياهو: لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

داخل الطائرة.. إيمان العاصي تثير الجدل بأحدث ظهور على انستجرام| شاهد

في عيد ميلادها الـ47.. صور سيرين عبد النور تثير الجدل| شاهد

قصة مطلب غريب لحسام حسن| واجتماع عاجل باتحاد الكرة.. ماذا يحدث بالجبلاية؟

فيديو

مش هعمل فيديوهات تاني.. بلوجر مصرية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا |تفاصيل

اندمجت وخدت جزائي.. أول تعليق من البلوجر سوزي الأردنية بعد خروجها من الحبس

بعد فيروس "زومبي الغزلان".. امرأة تهاجم شخصا بطريقة غريبة| القصة كاملة

صرف رواتب مارس بالزيادة قبل رمضان | اعرف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ