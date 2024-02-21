نتنياهو: لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددًا على قرار الكنيست برفض الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.

وقال نتنياهو عبر حسابه على منصة "إكس" "في قرار تاريخي، اتحد الكنيست بأغلبية ساحقة في دعم اقتراحي، حيث صوّت 99 من أصل 120 عضواً ضد الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".

وأضاف: "يؤكد هذا التصويت التاريخي على عزمنا الجماعي: أننا لن نكافئ الإرهاب بالاعتراف الأحادي الجانب رداً على هجوم 7 أكتوبر، ولن نقبل الحلول المفروضة".

وأشار "هذا الموقف القوي يبعث برسالة قوية إلى العالم مفادها أن السلام والأمن لإسرائيل سوف يتحققان من خلال المفاوضات، وليس من خلال الإجراءات الأحادية الجانب. واليوم، نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى"، على حد ادعائه.

هيئة الكنيست الإسرائيلي

وصوّتت هيئة الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء بأغلبية الأصوات على اقتراح الحكومة الصهيونية التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على عدم الاعتراف بشكل أحادي بدولة فلسطينية.